Eranio bacchetta Cutrone: "Poteva evitare quell'esultanza per un rigore dubbio"

Stefano Eranio, storico ex milanista, ha parlato a Milan TV commentando così l'esultanza di Patrick Cutrone nel momento dell'assegnazione del calcio di rigore che ha permesso alla Fiorentina di pareggiare contro i rossoneri: "Il professionista anche quando fa gol deve esultare, sicuramente in una situazione del genere con una squadra che ti ha dato tanto potevi anche evitare di farlo come spesso accade a molti giocatori che sono stati ex. Secondo me l'esultanza è giusta ma ci deve essere esultanza e esultanza. In quel momento lì, vedere Cutrone esultare in questo modo per un rigore dubbio ha fatto strano ma sono episodi che vengono comunque dimenticati velocemente".