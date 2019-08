ESCLUSIVA TMW - Maddaloni: "Con Lippi fiduciosi in Cina. Squadra più forte"

Nel corso del TMW News di ieri, Massimilano Maddaloni, vice di Marcello Lippi nella nazionale cinese, ha parlato della nuova avventura che ricomincerà a breve: "Sembrava un capitolo chiuso e invece il caso ha voluto che Lippi andasse ad una cena con Xi Jinping e lì è subentrato un meccanismo per cui dopo una serie di contatti si è arrivati alla decisione di riprendere il lavoro in Cina. Siamo tornati con la speranza di avere una squadra un po' più forte. C'è stata una crescita globale del calcio cinese e ultimamente è stato dato il via ad un progetto di naturalizzazione di giocatori stranieri che da 5 anni giocano lì, tra cui alcuni brasiliani, che ci daranno una mano per far crescere il calcio cinese. Speriamo perchè vorrebbe dire poter avere più chance per portare la Cina ai Mondiali. Sarebbe bello per il popolo cinese e anche per noi italiani che avremmo dato il nostro contributo. Siamo più ottimisti per affrontare questa competizione".