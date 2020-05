esclusiva Scanagatta: "Favorevole ai play-off. Pure ai tennisti mancano le emozioni del calcio"

vedi letture

Ubaldo Scanagatta voce storica del tennis e non solo (direttore di Ubitennis.com), è intervenuto oggi al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, per parlare di vari aspetti del nostro calcio alla prese con la ripartenza. "Non c'è stata sintonia tra le varie componenti, Lega, Figc, CTS e Governo. E ad un certo punto - ha detto - il mondo del calcio è stato criticato perchè pareva che trascurasse la potenza del virus. Ora è ripartita la Bundesliga però al tempo stesso in Italia ci sono stati vari casi di coronavirus, anche nel calcio. Adesso comunque si spinge per riaprire. E le porte chiuse hanno forte giustificazione economica. Devo dire che anche ai tennisti, grandi appassionati di pallone, manca il calcio.Tutti i tennisti del resto hanno una squadra del cuore, vedi Berrettini che è tifoso viola per la passione del nonno. Io per primo sento la mancanza delle gare, non mi perdo una partita di Champions, ho fatto un gran tifo per l'Atalanta che pure è una nemica della formazione per cui tifo che è la Fiorentina. Ma l'Atalanta mi ha entusiasmato. Fa un po' tristezza vedere che dopo un gol non si riesce ad esultare e si notano in Bundesliga i giocatori che si toccano solo col gomito. Sospendere completamente uno sport avrebbe comunque conseguenze negative: nel tennis le porte chiuse non mi piacciono, mancano le emozioni come nel calcio. Però riflettiamo su quante persone perdono lavoro e sui club che rischiano di non ripartire l'anno prossimo. Oppure pensiamo a chi ha lavorato tutto l'anno per organizzare un torneo che non ci sarà. Allora meglio le porte chiuse, così almeno prendi i soldi dei diritti televisivi".

In Italia per il calcio si è tornati a parlare della soluzione dei play-off e play-out...

"Non mi dispiace come ipotesi. E' sempre stata trascurata anni fa perchè sembrava un'americanata. Ora ci si pensa per reagire ad una situazione d'emergenza. Negli anni passati tante volte le ultime gare di campionato finivano per non riguardare una serie di squadre che non avevano più interessi e si vedevano partite su cui si nutrivano sospetti di squadre amiche e nemiche, di possibili trattative di mercato future. Era giusto averli anche prima. Secondo me è importante mantenere la suspence per il maggior numero di partite e gli americani sono maestri in questo" .