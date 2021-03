esclusiva Scanagatta: "Fiorentina, Kokorin ora vale meno della metà di Cutrone"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis.com. Con lui si è parlato del campionato a partire dalle difficoltà del Milan: "Allo scudetto non ho mai creduto troppo anche se Pioli ha fatto un bel lavoro durante tutto il 2020. Però Inter e Juve hanno effettivamente una panchina più forte. Ieri i rossoneri sono stati fortunati a raggiungere il pari all'ultimo secondo. Comprensibili le proteste friulane, chissà se con una squadra inferiore le cose sarebbero andate diversamente... Parlando delle gare di ieri ho visto tutto sommato una Roma che non mi è dispiaciuta anche se Dragowski non ha fatto parate straordinarie, anzi si è fatto infilare sul suo palo da una bellissima conclusione di destro di Spinazzola. I viola ora rischiano. La Fiorentina soffre per un mercato sbagliato. Vlahovic non ha una riserva e a Kokorin che era fermo da tempo è stato fatto incredibilmente un contratto di tre anni. Secondo me ora Kokorin non vale la metà di Cutrone che è stato ceduto a gennaio".

