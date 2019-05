© foto di Federico De Luca

Nel corso delle celebrazioni per i 50 anni dallo scudetto viola Franco Superchi ex portiere gigliato e della Roma ha parlato anche dei giallorossi: "Per il quarto posto è dura - ha detto a TMW - il pari col Genoa ha voluto dire tanto in senso negativo. Ranieri? Bravo, ma non so se lo terrei l'anno prossimo. Gasperini sarebbe una grande scelta, è all'avanguardia, come gioca l'Atalanta non gioca nessuna in A. Cragno per la porta? Mi piace. Di sicuro meglio di Olsen che non mi è sembrato all'altezza della Roma"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa