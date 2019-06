© foto di Giacomo Falsini

Mario Tenerani del Giornale ha commentato per TMW le prime parole di Rocco Commisso da patron viola: “È un leader e conosce il calcio. Il discorso che ha fatto sul Fair play finanziario è preciso: vengo qui per competere e mi dite di fare maggiori introiti e per farli servono i giocatori importanti però se non ho gli introiti come faccio ad avere i giocatori? Quindi datemi una mano. Un giorno vuole arrivare a competere con la Juve perché dice non è giusto che una squadra vinca per otto anni di fila. Per quanto riguarda l’allenatore e il ds è praticamente impossibile sbilanciarsi, non conoscendo le idee di Commisso. Antognoni è certamente dentro il progetto poi credo che entro lunedì-martedì sapremo qualcosa”

