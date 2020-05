esclusiva Veneroso ricorda Rinaldi: “Il calcio avrà bisogno di gente come lui”

“Ricorderò sempre il suo sorriso, la sua voglia di lottare fino all'ultimo per arrivare all'obiettivo”. Così a TuttoMercatoWeb Matthias Veneroso, ex agente del giovane Andrea Rinaldi ricorda il suo ex assistito deceduto oggi all’età di diciannove anni a causa di un aunerisma. “Andrea - dice Veneroso - era un guerriero dentro e fuori dal campo. Il calcio avrà sempre bisogno di ragazzi come lui. Averlo accompagnato nel suo percorso di crescita come uomo e come calciatore è stato un privilegio. Alla famiglia va tutto il mio cordoglio e - continua - la mia vicinanza. Ciao Andrea...”.