eSports, Romagnoli il giocatore scelto dalla FIGC per la FIFA eNations StayAndPlay Cup

Di talento nei piedi ne ha da vendere, ora bisognerà vedere se ci sa fare anche con un joypad tra le mani. E’ Alessio Romagnoli il calciatore azzurro della Nazionale di Roberto Mancini scelto dalla FIGC per difendere i colori dell’Italia nella FIFA eNations StayAndPlay Cup, torneo amichevole promosso dalla FIFA con l’obiettivo di ribadire l’impegno del calcio mondiale nella condivisione di messaggi positivi in questo difficile momento.

Grande appassionato di videogiochi, Romagnoli sarà uno dei due player della eNazionale TIMVISION di FIFA 20 nella competizione internazionale che prenderà il via martedì 21 aprile. L’Italia farà il suo esordio nella fase a gironi alle ore 17 con la Spagna per poi affrontare in serata Malta, mentre mercoledì 22 aprile se la dovrà vedere con il Portogallo. La prima classificata del girone si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta in programma venerdì 24 aprile, ultimo step prima della fase finale che si disputerà sabato 25 aprile.

Sarà un bel banco di prova per il difensore della Nazionale, un’avventura da vivere insieme ad un nuovo ‘compagno di reparto’, Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti, vincitore per la piattaforma Playstation del torneo online che in settimana ha visto sfidarsi online i 32 finalisti selezionati al termine delle qualifiche TIMVISION FIFA 2020.