© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Temo per il terrorismo all'Europeo". Intervistato dal Daily Express, il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato delle preoccupazioni legate alla sicurezza per la finale di Euro2020, prevista a Londra. Creare delle zone protette per i tifosi nella capitale inglese, spiega lo sloveno, potrebbe essere problematico.