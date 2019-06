Falsini sull'Under 21: "Carte in regola per fare un grandissimo Europeo"

L'ex terzino del Parma, Gianluca Falsini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di ViaEmilia, direttamente da Coverciano dove si sta tenendo il consueto corso per allenatori. Queste le sue parole sull'Under 21 azzurra, ieri trionfatrice contro la Spagna: "Forte, fortissima. Abbiamo tutte le carte in regola per fare un grandissimo Europeo. Certo, i primi trenta minuti non sono stati esaltanti, ma poi è uscita fuori tutta la qualità dei ragazzi. Chiesa è stato strepitoso".

Bologna, buone prospettive per il futuro. "Lo spero per il mio amico Marco Di Vaio. Ho letto che il presidente Saputo vorrebbe investire circa 50 milioni di euro in sede di calciomercato. Nel caso fosse così, sono convinto che Mihajlovic possa condurre i felsinei a lottare per un piazzamento in Europa League. Vorrà calciatori bravi a giocare in verticale, con grande tecnica e forza fisica. Il riscatto di Orsolini, in tal senso, sarebbe congeniale".