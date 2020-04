Ferri: "Mi dispiace per chi sogna il titolo ma il campionato va cancellato"

Riccardo Ferri, storico ex difensore dell'Inter, ha parlato a Tuttosport direttamente dal centro di Bergamo dove vive in piena zona rossa: "Non mi nascondo, ho avuto paura anche perché nel recente passato ho avuto una polmonite e sono più vulnerabile. Mi racconto che stiamo affrontando un avversario sconosciuto che ci ha preso alla sprovvista nel primo tempo ma che adesso siamo pronti a giocarci il secondo con maggiore consapevolezza". Parlando del campionato che è stato sospeso per il Coronavirus, Ferri non ha dubbi: "Va cancellato insieme a tutte le competizioni europee. Come se questa stagione non si fosse mai disputata. Mi spiace per la Lazio, per la Juventus, per il Benevento in B ma qui i colori non contano. Quando ho visto il presidente dell'UEFA tentennare sulla chiusura delle competizioni ho provato un senso di schifo e ribrezzo".