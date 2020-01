Fiorentina, Andrea Sottil: "Riccardo si allena bene. Futuro? Vedremo"

© foto di Federico Gaetano

Il padre di Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, Andrea, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana relativamente alla conferenza stampa di domani del figlio dove potrebbe essere annunciato il rinnovo: "C’erano delle pretendenti, delle squadre che avevano messo gli occhi. Ma noi volevamo rimanere qui. Nella crescita di un ragazzo però bisogna dargli continuità. E quando giochi devi fare il massimo. Un esempio è Castrovilli che è stato fortunato e bravo ad avere continuità. A Pescara inizialmente Riccardo non giocava poi ha fatto 8 partite di fila perché ha preso continuità. È normale che avendo poco spazio va giù il morale, e poi un ragazzo di vent’anni che scalpita si può arrabbiare. Futuro? Adesso è arrivato Iachini, con lui si sta allenando bene, domenica si è fatto trovare pronto. Valuteremo se ci possono essere alternative in prestito, oppure se il mister vorrà tenerlo per puntarci”.