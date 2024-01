Ufficiale Fiorentina, ceduto un giovane centrocampista. Il 2004 Falconi va a giocare in Serie D

Cessione di secondo piano in casa Fiorentina, un addio a titolo temporaneo verso la Serie D che riguarda un giovane calciatore poco utilizzato dalla compagine viola Primavera, destinato alla Pianese. Come annuncia lo stesso club di Piancastagnaio sui propri canali ufficiali, il centrocampista offensivo classe 2004 Niccolò Falconi lascia la formazione di Galloppa, con cui ha trovato pochissimo spazio, per restare in Toscana e andare a giocare in Serie D.

"U.S. Pianese - si legge all'interno del comunicato - annuncia un altro super acquisto. Niccolò Falconi - classe 2004 - proveniente dalla primavera della Fiorentina, oggetto del desiderio di numerose squadre ha scelto di vestire il bianconero. Titolare nella finale di Supercoppa primavera vinta dalla Fiorentina, Niccolò sarà una grande risorsa per gli uomini di Prosperi nella seconda parte del campionato. Al calciatore i migliori auguri per il suo primo anno in bianconero".