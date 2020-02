vedi letture

Fiorentina, Commisso cerca alleati: contatti con Zhang

Il titolo con cui La Nazione apre le sue pagine sportive è: "La strategia di Commisso". Essendo appena entrato nel calcio italiano, scrive il quotidiano, il presidente della Fiorentina sta cercando alleanze necessarie per portare avanti il business che ha in mente. In questo senso va letto il dialogo instaurato in questi mesi dal presidente dell'Inter Steven Zhang con Barone, nel quale i due si sono scambiati idee ed impressioni in sintonia. Nel gruppo che avrebbe intenzione di cambiare le regole ci sono le proprietà straniere di Roma, Bologna, Milan e potenzialmente Genoa e Sampdoria oltre al Parma, mentre l'Inter è in posizione attendista. Ma non è escluso che il vento del Dragone possa cambiare direzione: gli affari sono affari e se anche la Lazio si Lotito si alleasse nella lotta ad una distribuzione più equa dei diritti tv, allora la battaglia potrebbe avere esiti mai pensati prima.