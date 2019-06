Fiorentina, Commisso può rimanere a Firenze fino a mercoledì

© foto di Giacomo Morini

Potrebbe esserci una novità per quanto concerne l'agenda di Rocco Commisso. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, attraverso il suo entourage, infatti, è emersa la possibilità che il nuovo proprietario della Fiorentina si trattenga un giorno in più a Firenze, per ultimare le fasi di organizzazione del prossimo futuro. Da martedì, data inizialmente fissata per il suo rientro negli Stati Uniti, si potrebbe dunque passare a mercoledì.