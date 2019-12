© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso chiama Franck Ribery. Subito dopo l'operazione di questa mattina in Germania , il patron della Fiorentina ha contattato il suo attaccante per sincerarsi telefonicamente delle sue condizioni fisiche, ricevendo risposte rassicuranti. Il francese, infortunatosi alla caviglia, rientrerà in Italia già domani per iniziare la riabilitazione: sarà out per circa 10 settimane. A riportarlo è FirenzeViola.it.