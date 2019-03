Fiorentina, la porta va chiusa: il bilancio della difesa nel 2019 è da brividi

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la Fiorentina domani contro la Lazio sarà importante non prendere gol. Infatti il bilancio viola nel 2019 è da brividi: 18 reti subite nelle ultime 9 gare tra campionato e Coppa Italia. E quindi due a partita. Va certamente bene - si legge - che la squadra diverta, ma al momento blindare la porta è prioritario. Complici sicuramente l'infortunio di Pezzella, il primo vero calo di Milenkovic, le incertezze di Vitor Hugo e gli alti e bassi di Lafont e Biraghi, le problematiche sono però da attribuire anche a una minor protezione data da attacco e centrocampo, oltre ad alcuni errori dei singoli difficili da spiegare.