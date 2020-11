Fiorentina, Pezzella lavora ancora a parte: a rischio la sua presenza con il Benevento

Non arrivano buone notizie dal centro sportivo della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il difensore German Pezzella si sta allenando ancora parte e non con il resto del gruppo. Questo naturalmente lo mantiene in dubbio in vista della ripresa del campionato contro il Benevento, domenica, anche se il tempo per recuperare c'è.