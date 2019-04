Foto - Flop Milan, Torino vola: le esultanze di Belotti e Berenguer

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino batte il Milan per 2-0 e aggancia i rossoneri a quota 56 punti, in piena lotta per il quarto posto in campionato. A segnare la vittoria dei granata ci hanno pensato Andrea Belotti su rigore e Alex Berenguer nel corso della ripresa. In basso le esultanze dei calciatori a disposizione di Walter Mazzarri.