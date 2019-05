© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey è sbarcato sul pianeta Juve. Da qualche ora il gallese ormai ex Arsenal è in Italia e, in questo momento, è all'Allianz Stadium per assistere al match contro l'Atalanta e per la festa Scudetto dei bianconeri. A confermare le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri ci ha pensato il club campione d'Italia attraverso Twitter, pubblicando una foto del calciatore nell'impianto torinese.