© foto di Federico De Luca

Giovanni Galeone, ex allenatore e calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di Max Allegri: "Sono tre anni che dico che Allegri deve andare via dalla Juventus e sono tre anni che così non è, questo dimostra quanto peso ha la mia parola (ride, ndr). Perdere con la seconda in classifica del campionato spagnolo, fatto da squadre abituate a fare l'Europa e farla in un certo modo, può senz'altro suscitare delle critiche, ma non in quel modo. Se è vero che era stato vicino al Napoli prima dell'arrivo di Benitez? Sì, risulta anche a me. De Laurentiis ed Allegri si incontrarono in un ristorante a Milano, lo so perché c'ero anche io (ride, ndr). Il Napoli, come unico rivale della Juve, merita i complimenti per il gran lavoro svolto finora. Carlo Ancelotti ha fatto un lavoro fantastico e su questo non c'erano dubbi, sappiamo la sua grandezza. Tuttavia, a livello europeo, a mio avviso, è stato Benitez a preparare la squadra di De Laurentiis e ora Carlo sta definendo il lavoro per portarla a livelli ancora più elevati", le sue parole.