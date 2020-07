Garlando su Gazzetta: "Ufficiale, è la Juve di Dybaldo. Ma la Lazio di Immobile non molla"

Luigi Garlando, su La Gazzetta dello Sport analizza la vittorie di ieri ottenute - in modo differente - da Juventus e Lazio: "Più Dybaldo di così si muore... Dopo Bologna e Lecce, terza accoppiata consecutiva dell’argentino e del portoghese, arrivati ad ammassare 34 gol in due, solo uno in meno di tutto il Genoa: 24 reti CR7, 10 la Joya. Due perle notevoli. Solito slalom con la palla incollata al piede e carezza finale, per Dybala. Bordata poderosa da manuale del bomber, per Cristiano Ronaldo. Poi in gol anche Douglas Costa. Sarri ha annotato sul suo taccuino molte cose buone, oltre il gol. Condizione in crescita, come dimostrato dal pressing impressionante del primo tempo. Progressi anche nella mentalità, perché la Juve non si è ritirata neppure dopo il terzo gol. Juve ancora a +4. Ma la Lazio non molla. Sembra un bambino che ha perso il piattello dello skilift, ma arriva comunque in cima strisciando, aggrappato con le mani. Tre volte su tre in svantaggio dopo il Corona-stop, due volte ha vinto. Anche ieri, come contro la Fiorentina, ha ribaltato il match nella sofferenza".