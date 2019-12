Genoa, Agudelo pienamente recuperato. Ancora a parte Sturaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sessione di lavoro mattutina per il Genoa di Thiago Motta in vista dell'ultima sfida del 2019 in programma contro l'Inter. Fra lavoro atletico e tattico dal 'Signorini' arriva la notizia del rientro in gruppo di Kevin Agudelo, mentre Stefano Sturaro continua a seguire un iter personalizzato.