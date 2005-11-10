Genoa-Venezia 1-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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25.10.2026 17:12Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Otoa (70’ Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traoré, Wiafe (81’ Amorim), Mitaj (81’ Puczka); Messias (62’ Frendrup), El Shaarawy (62’ Colombo); Osmajic. A disp.: Drameh, Sommariva, Meichtry, Stolz, Klisys, Robinho Jr, Sabelli, Baldanzi, Vitinha. All.: De Rossi
Venezia (3-5-2): Stankovic; M. Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut (79’ Rrahmani), Perez, Sohm (87’ Lauberbach), Basic (70’ Dagasso), Haps (70’ Mazzocchi); Yeboah, A. Adams. A disp.: Montipò, Bella Kotchap, Gomes, Sagrado, Schingtienne, Busio, Duncan, Fanne, Helgason, Lisman, Fernandez. All.: Nicola
Arbitro: Sozza
Marcatori: 25’ Ellertsson
Ammoniti: Otoa (G)
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