Giletti sul caos tamponi in casa Lazio: "Vicenda grave. Serve un solo criterio di valutazione"

vedi letture

Il noto conduttore e tifoso bianconero Massimo Giletti ha rilasciato una intervista ai taccuini de 'Lalaziosiamonoi.it' alla vigilia di Lazio-Juventus, sfida che andrà in scena domani all'Olimpico a partire dalle 12.30. Giletti s'è soffermato soprattutto sul caos tamponi che sta accompagnando ormai da giorni le vicende di casa Lazio: "E' una vicenda grave. Ci devono essere delle norme indiscutibili: poche regole, ma che vadano rispettate. Era già successo anche con Hakimi, ma questa storia merita maggiore attenzione. Io ho sentito anche le dichiarazioni del dottor Pulcini, ma penso una cosa: ci deve essere un solo criterio. Magari ha ragione il medico della Lazio, io questo non lo so perché non ho gli strumenti per dirlo, ma dico solo che le regole devono essere ferree e intoccabili. Dopo il caso di Juve-Napoli, eccoci alla seconda lacuna. Forse sarebbe il caso di essere più precisi".