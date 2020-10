Graziani su Belotti: "Batterà il mio record di gol. Spero che Mancini gli dia più fiducia"

Ciccio Graziani, storica punta del Torino, ha parlato di Andrea Belotti al Corriere di Torino: "Spero che mi raggiunga presto visto che gli mancano 14 gol per eguagliare i miei 97 gol in granata. Ma spero anche che mi superi. Potete tranquillamente dire che lui è il nuovo Graziani, nel senso che è tra i primissimi attaccanti italiani come lo sono stato io in passato. Nazionale? Io lo farei giocare insieme a Immobile. Non comprendo perché Mancini ne faccia giocare uno solo. Deve continuare a lottare senza abbattersi: tutti noi ci affidiamo a lui".