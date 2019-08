Hubner: "Balo a Brescia è come Baggio. Ora diventi continuo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Balo a Brescia? Equivale a quando venne Baggio in squadra da noi". Parola di Dario Hubner. L'ex centravanti delle Rondinelle ne ha parlato a Sportweek: "Deve essere più continuo e diventare fondamentale per la squadra. Questo deve essere il nuovo Balotelli: continuo, martellante, decisivo".

Tatanka ha poi raccontato come il presidente di Corioni gli chiese di cedere la fascia da capitano a Baggio, e in cambio ottenne la garanzia di poter tirare i rigori. A sorpresa, però: "Il più grande con cui ho giocato è stato Pirlo". La spiegazione, però, è presto data: il Baggio vissuto da Hubner al Brescia non era quello di inizio carriera, ma un giocatore che aveva ormai diversi infortuni alle spalle.