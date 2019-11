© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I più importanti tecnici d'Europa sono a Nyon per partecipare all'Elite Club Coaches Forum, evento che si svolge dal 1999 e concepito dalla UEFA come punto di incontro e di confronto. Presenti, tra gli altri, anche Paulo Fonseca, Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti, oltre a Thomas Tuchel, Erik ten Hag, Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Unai Emery. È atteso anche Zinedine Zidane, non ci saranno invece José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Assente anche Antonio Conte.