Il preparatore Madonia: "Spadafora ha fermato tutto lo sport per colpa del calcio"

L'ultimo decreto del governo per far fronte all'emergenza Coronavirus continua a bloccare tutto lo sport e non solo il calcio. Un'ingiustizia, secondo Ezio Madonia, ex atleta e attuale preparatore atletico dell'ostacolista Luminosa Bogliolo: "Il presidente della Lazio Lotito premeva per far ricominciare gli allenamenti - ha dichiarato a La Repubblica - e così il ministro Spadafora è intervenuto chiudendo tutto, anche gli altri sport. Per i capricci di una realtà miliardaria come quella del calcio, paghiamo tutti".