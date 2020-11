Il tifoso Roberto Vecchioni critica l'Inter: "Una vagonata di incapaci e mangia gol"

Il cantautore "la colpa è di Conte ma ormai è lì e ci resti"

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "La mia Inter? Una vagonata di incapaci, incompetenti e mangia gol. E' vero, abbiamo comprato i calciatori ma vi dico una cosa: poeti come Pasolini e autori come Calvino hanno scritto canzoni insieme a grandi musicisti, e sono tutte orrende, una più brutta dell'altra. Quindi non è che basta mettere insieme il meglio per avere un risultato perfetto....". Lo ha detto Roberto Vecchioni, tifoso nerazzurro, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. 'La colpa di questi risultati non proprio esaltanti è di Antonio Conte o dei giocatori?', è stato chiesto al cantautore: "Di Conte, sicuramente", ha risposto. 'Lo sostituirebbe?' "No, ormai è lì e ci resti". 'Facendo un parallelo politico, lei quale Conte preferisce, Antonio o Giuseppe, il presidente del Consiglio? "A me piace molto il premier, mi piace molto più di Antonio". (ANSA).