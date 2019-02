© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il brutto infortunio accordo a Manuel Scavone durante la sfida tra Lecce e Ascoli ha lasciato tutti sotto shock tanto da far sospendere la gara. Da diverse parti sono arrivati gli auguri di pronta guarigione per il giocatore e anche il Parma, sua ex squadra nella quale ha militato dal 2016 al 2018 lo ha voluto sostenere in questo momento difficile: "Forza Manu, siamo tutti con te!", ha scritto su Twitter.