Inter-Shakhtar 1-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (14’ st Diouf), Barella, Calhanoglu (14’ st Zielinski), Sucic (28’ st Luis Henrique), Dimarco (14’ st Bisseck); Thuram, Bonny (30’ st Mkhitaryan). A disp.: Di Gennaro, Provedel, Bovio, Stante, Stankovic, Pio Esposito, Mosconi. All.: Chivu
Shakhtar (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Henrique; Ocheretko (27’ st Isaque); Alisson (38’ st Bruninho), Pedrinho (32’ pt Nazaryna), Gomes, Mendoza (27’ st Newertton); Elias (27’ st Traoré). A disp.: Fesyun, Ghram, Karavaiev, Kryskiv, Ferreira, Carvalho, Meirelles. All.: Turan
Arbitro: Osmers (Germania)
Marcatori: 77’ Carlos Augusto (I)
Ammoniti: Thuram (I), Sucic (I), Ocheretko (S), Gomes (S)
Espulsi: 68’ Bastoni (I)