Nonostante sia arrivata una sconfitta, pure piuttosto dolorosa, nell'anticipo di venerdì sera in casa del Cagliari, Kwadwo Asamoah, terzino sinistro dell'Inter, ha potuto celebrare una piacevole ricorrenza per quanto riguarda la sua carriera. Il ghanese infatti, 30 anni, ha festeggiato le 250 presenze in Serie A, collezionate in undici anni di massima categoria giocati con le maglie di Udinese, Juventus e - oggi - Inter.