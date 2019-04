© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Trovano conferme le indiscrezioni, riportate da tempo dal sito specializzato footyheadlines.com, sulla maglia che l'Inter adotterà a partire dalla prossima stagione. Al centro, lo spazio dedicato allo sponsor sarà, in modo inusuale, caratterizzato da righe diagonali, in rottura con il resto della casacca, a strisce verticali. Questo kit, che farà sicuramente discutere, sarebbe già in vendita in Australia. E, secondo gazzetta.it, potrebbe debuttare in campionato il 26 maggio contro l'Empoli.