Inter-Fiorentina 2-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2) - Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni (32' st Dimarco); Diouf, Barella (40' st Lavelli), Calhanoglu (32' st Zielinski), Mkhitaryan (32' st Sucic), Carlos Augusto; P. Esposito (18' st Bonny), Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Spence. All.: Chivu
Fiorentina (4-3-3) - de Gea; Jimenez (29' st Dodô), Dragusin, Pongracic (6' st Viery), Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (29' st Gnonto), Pellegrino (37' st Beto), Njie (37' st Joao Mario). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pedro Gonçalves, Oulaï, Mazzeo, Pirro, Ademi. All.: Vanoli
Arbitro: Mariani
Marcatori: 19' st Jimenez (F), 45' st Thuram (I), 52' st rig. Zielinski (I)
Ammoniti: Viery (F), Valdepeñas (F), Dodò (F)