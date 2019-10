Inter, Sensi out almeno due gare. De Vrij potrebbe riposare col Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi si è sottoposto ad ulteriori controlli medici: il giocatore è in miglioramento, ma per la Gazzetta dello Sport salterà certamente le sfide contro Parma e Brescia. Domani sarà out quasi certamente anche Vecino, per lui al massimo ci sarà spazio in panchina. Contro il Parma potrebbe riposare anche De Vrij, con Conte che ha confessato come l'olandese abbia accusato un problemino muscolare proprio contro il BVB. Quindi D'Ambrosio: l'esterno destro è da considerarsi out per la gara col Parma.