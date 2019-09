© foto di Giacomo Morini

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato così di Piatek: "Chiariamo che la maledizione del numero 9 non esiste, Piatek tornerà presto a segnare. Senza credere alla scaramanzia ma contando solo sulla sua grande forza. Siamo alla seconda giornata, c’è un campionato intero davanti, Piatek segnerà presto e tanto. Lo dico e lo spero per lui, perché si prenda le soddisfazioni che merita, e per il Milan che è giusto abbia un centravanti che sia garanzia di tanti gol".