Italia U21, Di Biagio: "Mio futuro indipendente dalla partita di stasera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio ha presentato la sfida di questa sera contro il Belgio in un'intervista ai microfoni di Rai Sport: "La risposta del pubblico? Speriamo sia di buon auspicio, la testa deve essere incentrata solo su stasera. Dobbiamo vincere, anche uno a zero, giocare un buon calcio come abbiamo sempre fatto, anche se abbiamo visto che giocare bene e non vincere non porta a nulla. Il mio futuro è indipendente da quello che accadrà stasera, dal primo luglio vedremo cosa succederà ma ho un ottimo rapporto con il presidente, lui sa quello che succederà. Se lo svelerò al termine della partita? Il trenta giugno...".