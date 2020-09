Italia Under 21, anche la sfida contro la Svezia si giocherà a Pisa

vedi letture

Dopo la sfida con la Repubblica d’Irlanda di martedì 13 ottobre (ore 17.30), lo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa ospiterà anche il match della Nazionale Under 21 con la Svezia in programma martedì 17 novembre (ore 17.30). Le due gare sono valide per il Gruppo 1 delle qualificazioni al Campionato Europeo, che vede attualmente l’Italia di Paolo Nicolato al secondo posto in classifica a quota 13 punti e a tre lunghezze dalla capolista Irlanda, ma con una partita in meno.

Gli Azzurrini saranno quindi per due volte nell’arco di poco più un mese di scena a Pisa: l’unico precedente nella città toscana risale al 9 aprile 1986, quando l’Italia si impose per 2-0 sui pari età dell’Inghilterra nella semifinale di andata del Campionato Europeo di categoria.