© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex portiere dell'Inter, Julio Cesar, presente a Madrid in vista della finale di Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il calcio ti lascia tanto quando vinci una Champions League, un giocatore resta nella storia del calcio e i tifosi non ti dimenticano mai. Nel 2010 abbiamo fatto la storia, ringrazio i miei ex compagni. È bello ricevere ancora affetto".

Come valuti la scelta dell'Inter di ripartire da Conte?

"È un grandissimo allenatore, non ci sono dubbi. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Spero che porti nuovamente l'Inter sul tetto d'Europa".

Com'è stato tornare a Madrid dopo la vittoria della Champions League del 2010?

"Quando sono arrivato mio figlio mi ha detto 'papà stiamo tornando a Madrid'. Mi è venuta la pelle d'oca, l'emozione è sempre la stessa. Ha visto tutte le leggende in albergo ed è impazzito di gioia".