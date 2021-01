Inter, Julio Cesar: "Brazao il mio erede. Ha le potenzialità per diventare il n°1 al mondo"

Julio Cesar, parlando alla Gazzetta dello Sport analizza così il futuro della porta nerazzurra: "Premessa: mi parlano tutti benissimo di Filip Stankovic, che purtroppo non ho avuto il piacere di vedere dal vivo. Ma se alla sua età va già in panchina in Champions significa che ha qualcosa di speciale. Ma l’Inter ha già “in casa” il nuovo Julio Cesar ed è Brazao (brasiliano del 2000, ora all’Oviedo, ndr). Ha le potenzialità per diventare il più forte al mondo".