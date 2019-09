Juve, prove di formazione per Firenze: difesa fatta, Higuain confermato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prove di formazione in casa Juventus in vista della gara contro la Fiorentina di sabato prossimo. Secondo quanto riportato da Tuttosport la difesa sembra fatta, con la conferma della coppia centrale Bonucci-De Ligt, Alex Sandro e Danilo sugli esterni e Szczesny in porta.

Attacco - Pochi dubbi anche in attacco dove, sottolinea il quotidiano, sembra impossibile che Sarri possa rinunciare a Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Higuain. Per questo Dybala andrà ancora una volta in panchina, insieme a Bernardeschi.

Centrocampo - Tanta concorrenza invece in mediana, con Khedira e Pjanic che sembra essere però sicuri del posto: Rabiot scalpita ma Matuidi è sempre un pizzico in vantaggio, aspettando Ramsey che ha recuperato e che presto sarà in campo.