Juve Women, Guarino: "Vittoria da brividi davanti a 39.000 persone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un successo pesantissimo, quello delle Juventus Women contro la Fiorentina Women's. Ora le ragazze di Rita Guarino hanno quattro punti di vantaggio in classifica sulle viola a tre giornate dal termine e lo Scudetto, il secondo consecutivo, è più vicino. Ma la partita di oggi va oltre il campo, almeno fin sugli spalti dell'Allianz Stadium, dove 39.000 tifosi entusiasti hanno seguito la gara in una giornata storica per il calcio femminile. Questo il commento dell'allenatrice bianconera, Rita Guarino, ai canali ufficiali del club: "Giocare in uno stadio così pieno paradossalmente crea un avversario in più almeno inizialmente, perché si paga un po' di emozione e infatti le squadre erano un po' contratte. A tratti però si è visto del buon calcio. Era una gara molto sentita, fondamentale per portarsi a un passo dalla conquista dello Scudetto. Ha inciso un errore difensivo e ne abbiamo approfittato subito. Portarsi in vantaggio e vincere davanti a così tanta gente è stato da brividi. Guardo indietro e penso a tutte le persone che con me hanno lottato per far sì che questo sport sia sempre più apprezzato e seguito: questa è stata davvero una giornata importante".