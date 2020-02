© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby d'Italia contro l'Inter del prossimo 1° marzo è l'obiettivo che Giorgio Chiellini si è posto per il rientro in campo dopo la lesione al crociato del ginocchio rimediata nell'agosto scorso. In casa Juve, però, c'è chi spera che il capitano bianconero possa accelerare il suo recupero ed essere in campo già 4 giorni prima per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa dell'Olympique Lione. A riportare la notizia è Tuttosport.