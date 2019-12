© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua analisi sull'infermeria della Juventus, il Corriere dello Sport sottolinea come il faro - oltre che su Cristiano Ronaldo - sia puntato sugli infortunati da recuperare in vista della Lazio. Sarri e lo staff medico valuteranno i progressi di Rabiot, fermo dalla sosta per un problema muscolare all’adduttore. Il francese ha saltato già tre partite di fila (Atalanta, Atletico Madrid e Sassuolo), ha svolto un personalizzato e punta al rientro all’Olimpico.

Stesso discorso per Khedira, fermatosi alla vigilia della sfida di domenica per effettuare un programma di prevenzione al ginocchio sinistro. Anche per il tedesco c’è fiducia affinché possa rientrare sabato.