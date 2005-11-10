Juventus-Rennes 2-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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22.10.2026 21:17Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-1-2): Vicario; Gatti (15’ st Nico Gonzalez), Bremer, Kelly (35’ st Lucumì); Celik (1’ st Kalulu), Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso (45’+1 st Alajbegovic); McKennie; Kolo Muani (35’ st Boga), Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti
Rennes (3-5-2): Samba; Ait-Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson (36’ st Szymanski), Rongier, Camara, Nagida; Dia (36’ st Soumaré), Al-Tamari (36’ st Mayenda). Allenatore: Franck Haise
Arbitro: Krogh (Den)
Marcatori: 5’ Celik (J), 15’ Al-Tamari (R), 43’ rig. Dia (R), 67’ rig. Woltemade
Ammoniti: Gatti (J), Boudial (R)
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