Kakà: "Tornare al Milan? Farò come Maldini"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex rossonero Kakà è stato intervistato da Sky Sport: "La stagione del Milan? Mi dispiace che non siano arrivati in Champions, ma i segnali di ripresa sono evidenti. Questa è la strada giusta.

Il lavoro di Gattuso sulla panchina rossonera? Ha fatto un grandissimo lavoro, ha fatto capire ai ragazzi cosa vuol dire giocare per il Milan ed avere il DNA rossonero. Leonardo? Ha fatto le sue scelte ed avrà avuto le sue motivazioni per lasciare il Milan.

Tornare al Milan? Maldini è un esempio per me, è stato 9 anni senza calcio, penso di fare lo stesso percorso (ride, ndr). È difficile staccarmi, anche quando sono in Brasile guardo sempre le partite e guardo le notizie sul Milan. Ho un amore grandissimo per questa squadra, vedremo nel futuro cosa succederà".

Pallone d'Oro a Virgil van Dijk? Sì, sono d'accordo. Ha fatto una stagione bellissima in Premier League ed in Champions è stato pazzesco. Sarebbe il momento giusto per premiare un difensore".