Anche Kalidou Koulibaly saluta Raul Albiol. Il centrale del Napoli, attraverso Twitter, ha salutato il suo ex compagno di reparto, passato al Villarreal: "Campione vero: in questi anni, al tuo fianco, sono cresciuto come calciatore e come uomo. Buona fortuna fratello...e grazie!"