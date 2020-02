vedi letture

Kutuzov dopo l'incontro con Conte: "Normale che fosse teso dopo il ko contro la Lazio"

Vitali Kutuzov, ex attaccante tra le altre di Sampdoria, Parma e del Bari di Conte, ha parlato a Radio Sportiva dopo aver incontrato il suo ex tecnico in conferenza stampa dopo Lazio-Inter: "E' normale che Conte fosse un po' teso dopo la sconfitta di Roma, la squadra non è riuscita a seguire ciò che aveva in mente il tecnico e la delusione gli si leggeva in faccia. La Lazio è avanti perché il ciclo della squadra è partito anni fa e stanno facendo un qualcosa di straordinario. Conte però è bravo a costruire velocemente e il materiale a disposizione è all'altezza di questo compito".