La Fiorentina ritrova Ribery, Milan in trasferta a Lecce. Le quote sulle gare di stasera

Esauriti i recuperi al via la 27/a giornata

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Archiviati i recuperi, via alla 27esima giornata di Serie A che comincia con Fiorentina - Brescia. Il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è a senso unico, tutto a favore dei toscani a 1.47, vale 7 volte la posta la vittoria delle Rondinelle, il pareggio è a 4.40. Nessun dubbio anche secondo gli scommettitori, il 96% ha puntato sulla vittoria della Fiorentina, che può contare sul ritorno di Ribery, arma in più per questo finale di stagione. La rete del francese al ritorno in campo dopo 7 mesi è a 2.75. Torna in campo anche il Milan, dopo la delusione della Coppa Italia. I rossoneri vanno a Lecce contro la squadra di Liverani a caccia di punti salvezza, i pugliesi in casa hanno vinto due delle ultime tre sfide ma la strada è in salita. La squadra di Pioli è infatti avanti, a 1.62, il successo dei giallorossi è a 5.25, il segno X si gioca a 4.10. Gara importantissima per la Juventus, che al Dall'Ara contro il Bologna deve vincere per archiviare la finale persa di Coppa Italia e dare un segnale chiaro alle altre pretendenti scudetto. I bianconeri sono nettamente favoriti dalle quote, avanti a 1.63, il successo dei padroni di casa sale a 5.25, il pareggio è a 4.00. Sicuri dei 3 punti degli uomini di Sarri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 2. Cristiano Ronaldo è chiamato a riscattare le due prove opache in Coppa Italia contro Milan e Napoli. Trascinato dall'entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia, il Napoli torna in campionato con la trasferta a Verona contro l'Hellas. La squadra di Gattuso è favorita, a 1.90, la vittoria dei gialloblù è a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.60. Il Napoli può ancora credere al sogno Champions League, nonostante i 12 punti dall'Atalanta, quarta. La strada però è in salita, tanto che i bookmaker di Sisal Matchpoint quotano la qualificazione Champions del Napoli a 9.00. (ANSA).